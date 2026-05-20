Литовский генерал благодарен Беларуси за информацию о БПЛА

«Утром мы получили сообщение от белорусских Вооруженных сил о возможном движении дронов на территорию Литвы, аналогичную информацию получили наши соседи латыши», — заявил генерал Станкявичюс журналистам в среду.
По его словам, это был позитивный жест со стороны белорусских военных, которые по горячей линии предупредили коллег из соседних стран.
«То, что обе страны получили информацию из Беларуси, я бы сказал, это позитивно», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
При этом он отметил важность того, что военно-воздушные силы соседних стран должны общаться и обмениваться информацией по подобных инцидентах.
«И сегодняшний факт показывает, что это произошло, и хорошо, что мы получили сигнал из Беларуси», — сказал генерал.
Сообщается, что предполагаемый летящий дрон, о котором предупредили литовских коллег белорусские военные, был зафиксирован радарами вооруженных сил Литвы и Латвии. После этого, было принято решение задействовать силы воздушной полиции НАТО: два истребителя взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии и направились в Литву и Латвию.
«Истребители должны были обнаружить, идентифицировать и уничтожить БПЛА», — сказал Станкявичюс.
По его словам, истребители НАТО беспилотника не обнаружили и вернулись на военную базу в Эстонию.
Станкявичус также проинформировал СМИ, что в настоящий момент литовские военные не могут сказать, где находится беспилотник.
«(…) упал ли или просто покинул территорию Литвы. Мы продолжаем поиски с использованием вертолета ВВС и наземных сил», — сказал генерал.
При этом он заверил, что информация о том, как завершилась операция по поиску дрона, будет доведена до СМИ.