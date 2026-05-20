Стало известно о находящихся на вооружении ВСУ дронах

«Дело в том, что, как правило, это все импортные детали, а названия украинские. Сейчас в основном производство дронов вынесено за пределы Украины в страны НАТО, в частности, это Прибалтика, Чехия и, соответственно, другие страны. Они позиционируют себя как украинские или совместные предприятия, потому что все предприятия, которые здесь есть, наши [Вооруженные силы] стараются выносить, уничтожать», — отметил Дандыкин.