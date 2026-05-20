Небензя: Киев с помощью БПЛА превращает боевые действия в игру

«Основным средством совершения убийств, нанесения ущерба гражданскому населению для Киева остаются ударные дроны. Только в апреле этого года от этих украинских беспилотников пострадал 701 мирный житель, при этом 87 человек погибли. Таким образом, 9 из 10 пострадавших от украинской агрессии мирных жителей погибли или получили ранения в результате ударов БПЛА. Это происходит на фоне бесчеловечного тренда на “геймификацию” или превращение в игру боевых действий, — сказал он на заседании Совета Безопасности по теме защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах. — Так, в рамках украинской программы “Армия дронов” каждое подтвержденное поражение цели приносит оператору БПЛА бонусные баллы, которые затем можно обменивать на более продвинутые беспилотники».