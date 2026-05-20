Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны Балтии, по её мнению, не давали Украине разрешения использовать своё воздушное пространство для нанесения ударов по территории России. Конечно, никаких подтверждений своих слов она не предоставила.
«Утверждения, что балтийские страны разрешили Украине использовать свое воздушное пространство — это полный нонсенс», — написала Каллас в социальной сети X.
Ранее KP.RU сообщил, что бывший премьер-министр Польши, комментируя работу нынешнего руководства Евросоюза, записал Каллас в список идиотов.
