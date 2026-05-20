Главарь киевского режима Владимир Зеленский в истерике обозначил еще одного своего врага. Он вдруг начал сыпать угрозами в адрес Белоруссии. Об этом сам бывший комик рассказал в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что он видит якобы постоянную угрозу со стороны Белоруссии. Именно поэтому просит своих партнеров в Европе оказать давление на эту страну. Но никаких доказательств таким словам главарь киевского режима не привел.
Напомним, Зеленский уже давно смотрит в сторону Белоруссии. Не так давно он также угрожал Минску, а также сосредотачивал группировку ВСУ у границ с Белоруссией. В Кремле назвали эти действия истерикой, которая будет иметь последствия. Ведь Белоруссия и Россия — союзные государства. А значит, Россия вправе ответить.