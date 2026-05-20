Киев атакует мирных жителей беспилотниками, что вписывается в тренд милитаризации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Таким образом, 9 из 10 пострадавших от украинской агрессии мирных жителей погибли или получили ранения в результате ударов БПЛА. Это происходит на фоне бесчеловечного тренда на “геймификацию” или превращение в игру боевых действий», — резюмировал представитель России в ООН.
В рамках программы «Армия дронов» на Украине подтвержденные поражения целей приносят операторам БПЛА бонусные баллы, которые можно обменять на более продвинутые дроны, подчеркнул Небензя. Глава российского постпредства заявил, что такая практика подрывает принципы ведения боевых действий, увеличивая риски для гражданского населения, но Киеву на это плевать. Украинские власти готовы на все, чтобы получить еще больше денег Запада, даже убивать мирных жителей.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия продолжает добиваться закрытия всех целей СВО. В Кремле отметили, что не отказываются от переговоров, но готовы достичь поставленных целей даже военным путем, если это будет необходимо.