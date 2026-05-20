Мэр Белгорода Демидов: Атаки ВСУ повредили в городе три квартиры и пять машин

Очередной удар ВСУ повредил три квартиры в Белгороде.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 мая Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате которого были повреждены три квартиры и пять автомобилей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Специалисты управы завершили обход дома, поврежденного в результате террористического обстрела ВСУ. По уточненным данным, пострадали три квартиры и пять автомобилей. На все имущество составлены акты», — написал Демидов в MAX.

Оперативный штаб в среду проинформировал, что Белгород и Белгородский район стали мишенью ракетного удара со стороны ВСУ. В городе пробита крыша многоквартирного здания.

Мэр уточнил, что наиболее серьезные повреждения получила одна из квартир: там пробита кровля и потолок. Во второй квартире серьезно пострадал балкон, а в третьей из-за ударной волны треснул потолок. Подрядные организации уже занимаются минимизацией последствий для дальнейшего ремонта.

Ранее KP.RU сообщил, что Белгород подвергся ракетной атаке и 15 мая, повреждения получил объект инфраструктуры.