Мэр Белгорода Демидов: Атаки ВСУ повредили в городе три квартиры и пять машин

Утром 20 мая Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате которого были повреждены три квартиры и пять автомобилей. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
«Специалисты управы завершили обход дома, поврежденного в результате террористического обстрела ВСУ. По уточненным данным, пострадали три квартиры и пять автомобилей. На все имущество составлены акты», — написал Демидов в MAX.
Оперативный штаб в среду проинформировал, что Белгород и Белгородский район стали мишенью ракетного удара со стороны ВСУ. В городе пробита крыша многоквартирного здания.
Мэр уточнил, что наиболее серьезные повреждения получила одна из квартир: там пробита кровля и потолок. Во второй квартире серьезно пострадал балкон, а в третьей из-за ударной волны треснул потолок. Подрядные организации уже занимаются минимизацией последствий для дальнейшего ремонта.
Ранее KP.RU сообщил, что Белгород подвергся ракетной атаке и 15 мая, повреждения получил объект инфраструктуры.