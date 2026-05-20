Лавров: Россия признавала нейтральную Украину, а не ту, что стремится в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в свое время Москва признавала Украину в качестве нейтральной страны, находящейся вне блоков. А нынешнее государство, которое стремится в НАТО, Россия не признает. Об этом говорится в интервью дипломата Shanghai Media Group.