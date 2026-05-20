Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в свое время Москва признавала Украину в качестве нейтральной страны, находящейся вне блоков. А нынешнее государство, которое стремится в НАТО, Россия не признает. Об этом говорится в интервью дипломата Shanghai Media Group.
«Мы признавали Украину как безъядерное, внеблоковое, нейтральное государство. Поэтому, когда ее сейчас втягивают в НАТО, мы такую Украину не признавали», — сказал Сергей Лавров.
Он добавил, что нынешней целью является недопущение милитаризации и нацификации Украины. Москва не может допустить, чтобы от Киева исхода угроза нормальному существованию Российской Федерации.
