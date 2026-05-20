Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в Европе и на Украине началась суета после того, как прошли переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Подробности дипломат раскрыл в интервью «Шанхайской медиагруппе».
Лавров заявил, что США — единственная страна, которая признала необходимость устранения первопричин конфликта. А также Вашингтон признал реалии, которые сложились в результате референдумов — Трамп признал Донбасс и Новороссию российскими землями. Однако это не понравилось главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Они все стали наведываться в США, чтобы переубедить Трампа.
«Другое дело, что тут же Европа, Владимир Зеленский стали наведываться в Вашингтон, буквально “висеть на руках” у администрации Дональда Трампа и представителей США на переговорах с Россией и Украиной, и стали требовать, чтобы американцы изменили свою политику», — резюмировал Лавров в разговоре с китайской прессой.
Нужно отметить, что в РФ уже неоднократно заявляли, что все цели и задачи СВО будут достигнуты. Хорошо, если это получится сделать дипломатическим путем. Тем более, что РФ всегда выступала за продолжение переговоров, которые сейчас поставлены на паузу.