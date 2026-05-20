Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над регионами России за шесть часов

Дроны ВСУ были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Новгородской областях, а также над Краснодарским краем.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение шести часов в среду, 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, украинские дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Новгородской областей, а также над Краснодарским краем.

Ранее KP.RU сообщал, что за стуки российские силы ПВО ликвидировали 780 украинских беспилотников над регионами России. Также средствами противовоздушной обороны было сбито четыре управляемые авиационные бомбы.