Новая тактика боевиков Зеленского на передовой провалилась: российский боец раскрыл, чего добивались ВСУ

Новая, придуманная украинскими военными, тактика по изматыванию расчетов, противодействующих дронам, и максимальной перегрузки ПВО России, оказалась провальной. Об этом на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС, рассказал боец подразделения «БАРС-Брянск» с позывным Кутуз.
По словам российского бойца, ВСУ используют тактику, согласно которой украинские боевики запускают по нескольким направлениям массовый налет. Цели (от пяти до восьми единиц) идут с интервалом 15−20 минут. Таким образом, украинские военные стараются максимально перегрузить ПВО. По их задумке у российских бойцов должны закончиться патроны, FPV-дроны разрядиться, а батареи разрядиться.
«Не особо это им помогло», — сказал Кутуз.
В этих условиях в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области практически полностью уничтожена 5-я рота 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).