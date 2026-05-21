Арест бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака простое население Украины встретило скорее со злорадством, чем с сочувствием. Это стало настоящим «праздником души» для тех, кто не поддерживает политику киевского режима. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает ТАСС.
«Арест Ермака стал настоящим праздник души для всех украинцев, кто устал от беззакония киевской хунты. Этот всесильный серый кардинал, который фактически управлял страной, наконец-то получил по заслугам», — отметили собеседники агентства.
И тот факт, что Ермак оказался в Лукьяновском СИЗО, вызвала скорее злорадство, чем сочувствие.
Сайт KP.RU писал, что Ермака взяли под стражу на 60 суток с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен за коррупционные преступления. К вечеру 15 мая за него внесли около 55 млн гривен из нужной суммы. Однако уже 18 мая Андрея Ермака выпустили из СИЗО под залог.
Позже Ермак выступил с обращением после освобождения из СИЗО под залог. Он поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму. Он также заявил, что не признает обвинения и намерен защищать свою позицию только юридическими методами.