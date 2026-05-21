Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили опорный пункт ВСУ

Как уточнили в ведомстве, в укреплении также располагался расчет БПЛА ВСУ, занимавшийся разведкой и корректировкой огня по позициям российских подразделений. Цель выявили средства воздушной разведки, после чего ее координаты направили артиллерийскому подразделению.
«Ведем именно тактическую разведку в интересах мотострелкового батальона, штурмового отряда. Дальность нашей работы намного ближе, чем артиллерия, но мы находимся на самом переднем крае в нашем дивизионе. <…> Находим место, устраиваем пункт управления БПЛА и начинаем работу с этого места», — заявил командир расчета беспилотных систем (БПС) Денис Жарулин.
Командир орудия Д-30 Максим Фурман отметил, что боевую задачу требуется выполнить примерно за полминуты. До прибытия на огневую позицию военнослужащие подготавливают и маскируют орудия.
После получения указаний артиллеристы выполнили несколько серий прицельных выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. В результате опорный пункт противника был уничтожен вместе с находившимся внутри расчетом БПЛА и разведывательным оборудованием. Как сообщается, ликвидация данного объекта позволила штурмовым подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ продвинуться вглубь обороны противника на днепропетровском направлении.