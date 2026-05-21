Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили опорный пункт ВСУ

Военнослужащие гаубичного дивизиона 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии из состава группировки войск «Центр» ликвидировали опорный пункт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был замаскирован в лесополосе на днепропетровском направлении. Об этом 21 мая проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, в укреплении также располагался расчет БПЛА ВСУ, занимавшийся разведкой и корректировкой огня по позициям российских подразделений. Цель выявили средства воздушной разведки, после чего ее координаты направили артиллерийскому подразделению.

«Ведем именно тактическую разведку в интересах мотострелкового батальона, штурмового отряда. Дальность нашей работы намного ближе, чем артиллерия, но мы находимся на самом переднем крае в нашем дивизионе. <…> Находим место, устраиваем пункт управления БПЛА и начинаем работу с этого места», — заявил командир расчета беспилотных систем (БПС) Денис Жарулин.

Командир орудия Д-30 Максим Фурман отметил, что боевую задачу требуется выполнить примерно за полминуты. До прибытия на огневую позицию военнослужащие подготавливают и маскируют орудия.

После получения указаний артиллеристы выполнили несколько серий прицельных выстрелов 122-миллиметровыми снарядами. В результате опорный пункт противника был уничтожен вместе с находившимся внутри расчетом БПЛА и разведывательным оборудованием. Как сообщается, ликвидация данного объекта позволила штурмовым подразделениям Вооруженных сил (ВС) РФ продвинуться вглубь обороны противника на днепропетровском направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше