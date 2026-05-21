Ранее в СВР России заявили, что режим Зеленского обратился к Риге с просьбой дать возможность запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. В ведомстве предупредили, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.