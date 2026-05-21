Сообщение СВР о готовящейся атаке Киева с территории Прибалтики вызвало истерику в главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Все потому, что она боится правды. Об этом в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?» — задается вопросом журналист.
Он назвал циничными попытки обвинить Россию в якобы распространении ложных фактов. Потому что в Брюсселе хорошо известно, откуда на самом деле запускаются дроны.
Ранее в СВР России заявили, что режим Зеленского обратился к Риге с просьбой дать возможность запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. В ведомстве предупредили, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.
Позже глава МИД Латвии Байба Браже попыталась оправдаться после заявлений СВР России о предоставлении Латвией своего воздушного пространства для дронов ВСУ. Она утверждает, что республика якобы не предоставляет свое воздушное пространство украинским дронам и не помогает боевикам ВСУ атаковать территорию России.