Атака откуда не ждали: Польша может ударить по Украине из-за дронов ВСУ

Если украинские дроны начнут падать на территории Польши, это может грозить Украине жесткой реакцией, вплоть до военного конфликта. Об этом сказал в комментарии aif.ru политолог, эксперт по политике Польши Юрий Бондаренко.
Ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш потребовал, чтобы дроны ВСУ не падали в странах НАТО. 20 мая в Литве прозвучала воздушная тревога из-за налета БПЛА с украинской стороны.
«В последнее время отношения Польши и Украины стали напряжёнными. Общественные настроения и факты меняются, что усложняет задачу властей. Если украинский след будет очевиден, урегулировать ситуацию станет ещё труднее. События будут развиваться в самом неожиданном направлении», — сказал Юрий Бондаренко.
По словам эксперта, жесткую реакцию Польши предсказать нетрудно, так как власти страны понимают, что их может ждать предельно жесткая реакция со стороны России.
«Ситуация с украинскими дронами, безусловно, очень опасна для европейцев. Ведь однажды может последовать ответная военная реакция и красные линии будут стерты. Не исключено, что по центрам производства беспилотников или по пунктам их отправки на нашу территорию будут нанесены удары. Эти центры могут находиться в Прибалтике или в Польше. Мы уверены, что в этом случае никто станет никого защищать. И пресловутая пятая поправка НАТО (военная поддержка всех членов блока — ред.) тут не поможет. Возможно, будут какие-то словесные манипуляции, но не более того», — сказал специалист.
Утром в восточной части Литвы, включая столицу, впервые была объявлена масштабная воздушная тревога из-за украинских дронов. В воздух экстренно поднимались истребители НАТО. Жителям рассылали уведомления о необходимости пройти в укрытия, в школах прервали уроки, а президента и членов парламента перевели в убежища. Работа Вильнюсского аэропорта и вокзала останавливалась на час для эвакуации пассажиров.