«Паника, замешательство и хаос»: в Прибалтике не знают, что делать из-за инцидентов с дронами ВСУ

Прибалтийские страны пребывают в панике и замешательстве из-за инцидентов с украинскими беспилотниками. Об этом в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«В Прибалтике атмосфера, как я ее вижу, паники, замешательства и хаоса по поводу того, что происходит», — сказал он.
При этом, отметил эксперт, все ведут себя по-разному. Эстония как может пытается откреститься от действий Литвы. Финляндия пытается сохранить поддержку Украины и не находят слов, чтобы оправдать действия Киева. В самой же Латвии провокации против России привели к политическому кризису.
«Министр обороны уволен, правительство развалилось. Там полное непонимание относительного того, что делать», — пояснил эксперт.
Ранее СВР России предупредило латвийское руководство, что современные средства разведки позволяют Москве надежно установить координаты точки старта беспилотников ВСУ, если они будут запущены из Латвии. А членство страны в НАТО, уточнили в российском ведомстве, не защитит пособников террористов от возмездия.
После этого в панике МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста. Министерство заявило, что российская разведка якобы основывает свои выводы на «ранее выдвинутых РФ ложных обвинениях».