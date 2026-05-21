В Ростовской области ночью сбили более 30 беспилотников: атаке подверглись пять районов

Беспилотники ВСУ попытались ударить по объектам в Ростовской области ночью 21 мая. Атака отражена. Силами ПВО ликвидировано более 30 беспилотников. В результате возникло два лесных пожара. Так проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в «Макс».
Сообщается о перехваченных дронах над пятью районами региона. Беспилотники сбиты над Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Боковским и Шолоховским районами. О пострадавших информации не поступало.
«В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», — оповестил Юрий Слюсарь.
Прошлым вечером над регионами РФ сбили 12 украинских дронов. Их перехватили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Новгородской областями. БПЛА также уничтожили над Краснодарским краем.