Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ночью сбили более 30 беспилотников: атаке подверглись пять районов

Слюсарь: в Ростовской области сбили более 30 БПЛА, возникло два пожара.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ попытались ударить по объектам в Ростовской области ночью 21 мая. Атака отражена. Силами ПВО ликвидировано более 30 беспилотников. В результате возникло два лесных пожара. Так проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в «Макс».

Сообщается о перехваченных дронах над пятью районами региона. Беспилотники сбиты над Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Боковским и Шолоховским районами. О пострадавших информации не поступало.

«В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», — оповестил Юрий Слюсарь.

Прошлым вечером над регионами РФ сбили 12 украинских дронов. Их перехватили над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Новгородской областями. БПЛА также уничтожили над Краснодарским краем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше