Цель обнаружена: эксперт сказал, какой удар ждет базы дронов ВСУ в Европе

Базы запуска дронов ВСУ могут находиться в Прибалтике и Польше. В случае эскалации конфликта, они могут оказаться под ударом. Об этом сказал в комментарии aif.ru политолог, специалист по польской политике Юрий Бондаренко.
По словам эксперта, страны Европы могут не только предоставлять Украине территорию для пролета ударных дронов, но и обеспечивать их запуск из своих городов.
20 мая в Литве прозвучала воздушная тревога из-за налета БПЛА с украинской стороны.
«Мы имеем дело с двойным ударом. Во-первых, дроны запускают через территорию европейских стран, во-вторых, управляют ими офицеры НАТО. Наша внешняя разведка прекрасно знает места старта этих дронов. Это видно по заявлению главы СВР Сергея Нарышкина», — сказал Юрий Бондаренко в комментарии aif.ru.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Великобритания и ведущие страны ЕС задействуют против России все доступные рычаги — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси.
Филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по РФ, расположены в городах восьми стран Европы, в том числе Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Это следует из данных Минобороны России.
«Ситуация с украинскими дронами, безусловно, очень опасна для европейцев. Ведь однажды может последовать ответная военная реакция, пресловутые красные линии останутся за нами. Не исключено, что по центрам производства беспилотников или по пунктам их отправки на нашу территорию будут нанесены удары. Эти центры могут находиться в Прибалтике или в Польше», — сказал Юрий Бондаренко в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, Польше не стоит надеяться на пятую поправку НАТО, которая обязывает членов блока вмешаться и оказать военную помощь, так как она применена не будет о останется на уровне словесного возмущения.
Филиалы украинских компаний в Европе:
— «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании (Лондон, Милденхолл, Лестер) выпускают FP-1, FP-2 и «Стикер».
— «Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен) производят «Да Винчи», «Анубис».
— «Корт» в Дании (Стевринг) и в Литве (Вильнюс) выпускают «ХаКи» АК-1000.
— «Терминал аутономи» в Латвии (Рига) производят AQ-400 «Коса».
— «Дестинус» в Нидерландах (Хенгело) выпускают «Рута».
-ГП «Антонов», «Укрспецсистемз» в Польше (Мелец, Тарнув) производят Ан-196 «Лютый» и RAM-2X.
— «Девиро» в Чехии (Прага, Колин) выпускают дроны «Булава».
«Я бы на месте дорогих местных жителей держался подальше от этих мест, — говорит Юрий Бондаренко, — Если так все будет развиваться и дальше, если Европа начнет запускать дроны в Россию, она поставит себя под прямой удар. Причем я уверен, никакой реакции генсека НАТО на это не последует, он отделается устным осуждением. А Трамп и вовсе сделает вид, что он ничего не заметил».
Утром в восточной части Литвы, включая столицу, впервые была объявлена масштабная воздушная тревога из-за украинских дронов. В воздух экстренно поднимались истребители НАТО. Жителям рассылали уведомления о необходимости пройти в укрытия, в школах прервали уроки, а президента и членов парламента перевели в убежища. Работа Вильнюсского аэропорта и вокзала останавливалась на час для эвакуации пассажиров.