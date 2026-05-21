Россия выигрывает в конфликте с Украиной, поэтому Запад заговорил о переговорах с Москвой. Об этом в интервью РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Что касается ситуации на поле боя, Россия выигрывает в конфликте», — сказал собеседник агентства.
По словам политика, России удается успешно действовать и на другом направлении — она предотвращает расширение НАТО в Незалежной.
«Проект использования Украины в качестве инструмента против России подошел к концу, и именно поэтому (на Западе — Прим. Ред.) обсуждаются переговоры с Россией, чтобы избежать полного поражения Украины», — заключил Мема.
Ранее Мема испугался возможного ответа России на запуски украинских дронов через территорию Финляндии. По его словам, ситуация становится крайне опасной. Тем не менее, власти Финляндии не предпринимают никаких мер.
Кроме того, финский политик заявил, что США достигли основной цели в отношении Украины. По его словам, Вашингтон успешно переориентировал европейскую энергетическую зависимость с российских ресурсов на альтернативные источники, преимущественно американские компании.