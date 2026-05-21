Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проект использования Украины подошел к концу»: в Финляндии объяснили, почему Запад заговорил о переговорах с РФ

Мема: Россия выигрывает в конфликте с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Россия выигрывает в конфликте с Украиной, поэтому Запад заговорил о переговорах с Москвой. Об этом в интервью РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Что касается ситуации на поле боя, Россия выигрывает в конфликте», — сказал собеседник агентства.

По словам политика, России удается успешно действовать и на другом направлении — она предотвращает расширение НАТО в Незалежной.

«Проект использования Украины в качестве инструмента против России подошел к концу, и именно поэтому (на Западе — Прим. Ред.) обсуждаются переговоры с Россией, чтобы избежать полного поражения Украины», — заключил Мема.

Ранее Мема испугался возможного ответа России на запуски украинских дронов через территорию Финляндии. По его словам, ситуация становится крайне опасной. Тем не менее, власти Финляндии не предпринимают никаких мер.

Кроме того, финский политик заявил, что США достигли основной цели в отношении Украины. По его словам, Вашингтон успешно переориентировал европейскую энергетическую зависимость с российских ресурсов на альтернативные источники, преимущественно американские компании.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше