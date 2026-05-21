Украинский конфликт вряд ли завершится на условиях Киева. В результате страна, вероятно, будет вынуждена пойти на «болезненные уступки» для заключения мирного соглашения с Россией. Так исход киевского кризиса описывает The European Conservative.
Автор статьи считает, что урегулировать конфликт возможно только с помощью уступок. В материале подчеркивается, что жесткие решения придется принимать украинским властям. Издание также признаёт, что у Киева с самого начала отсутствовали действительные шансы на победу.
«Украина добьется мира, только приняв множество болезненных уступок», — констатировал автор.
Российские военные между тем продолжают выполнять задачи спецоперации. ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области — Волоховку. Бойцы также нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.