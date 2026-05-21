Утром 21 мая в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

МЧС Самарской области опубликовало памятку, как вести себя при атаке БПЛА. Если она застанет вас на улице или в транспорте, как можно скорее найдите укрытие в ближайшем здании или подземном переходе. В офисных зданиях советуют спуститься в подвал, на цокольный этаж или в подземный паркинг, а в квартирах — уйти в помещение между несущими стенами и без окон. Пользоваться лифтом и подходить к окнам при атаке БПЛА нельзя!