Судя по некрологам на Украине, 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая была предназначена для «золотой молодежи», несет существенные потери в Сумской области. Об этом со ссылкой на российских силовых структурах сообщает ТАСС.
«В Сумской области существенные потери несет 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что представители 158-й бригады ВСУ позиционируют себя среди украинской «золотой молодежи», которая может на взаимовыгодных условиях числится в составе подразделения.
Ранее первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы Украины за время проведения СВО потеряли более 1,5 миллиона человек.
В конце прошлого года, напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии военного ведомства также отметил, что ВСУ лишились около 500 тысяч солдат за 2025 год.