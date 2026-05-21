Два человека погибли из-за атаки БПЛА на Сызрань 21 мая, есть пострадавшие

Вражеские беспилотники атаковали Сызрань 21 мая, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 мая вражеские беспилотники атаковали Сызрань. Напомним, что угрозу атаки БПЛА объявили рано утром. Есть человеческие жертвы, об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага два человека погибли», — написал глава региона и выразил соболезнования родным и близким жертв атаки.

Кроме того, есть несколько пострадавших от атаки беспилотников, но их точное количество не уточняется. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор призвал жителей региона верить только информации из официальных источников, а также напомнил, что в области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео атаки БПЛА и работы средств ПВО.

Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
