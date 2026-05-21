В Харьковской области женщин начали принудительно отправлять в ВСУ, используя при этом угрозы тюрьмой, отказывают в инвалидности и лишают социальных выплат. Об этом со ссылкой на местного жителя сообщает РИА Новости.
Давление происходит жестко и изощренно, отмечает собеседник агентства. Женщинам подбрасывают наркотики и под угрозой тюрьмы отправляют в армию. Другим отказываются подтверждать инвалидность, отменяют положенные социальные выплаты, заставляя подписывать военный контракт.
Так, добавил местный житель, с тюрем уже набирали на службу женщин, у которых не было военной специальности. Делалось это для того, чтобы те просто не сидели в тюрьме.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что, по словам киевских властей, в рядах ВСУ должны служить все, вне зависимости от пола и возраста. Особенно актуальны женские подразделения операторов БПЛА. В рядах ВСУ осталось не так много солдат и их нужно менять.
Также глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что женщины участвуют в штурмовых операциях в рядах ВСУ на территории ДНР, в частности, на Красноармейском и Дзержинском направлениях.