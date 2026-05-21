РИА: Европа ищут формулу переговоров по Украине, которая устроит стороны

В Европе намерены найти переговорную формулу по украинскому конфликту, чтобы снова начать дискуссию. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Европе сообщает РИА Новости.
«Надо найти способы возобновить дискуссию. В урегулировании на Украине есть и европейский интерес… Нужно найти удовлетворяющую стороны формулу (переговоров — Прим. Ред.)», — сказал он.
Сейчас же Евросоюз лихорадочно ищет переговорщика с Россией, пытаясь перетянуть на себя украинскую повестку, пока президент США Дональд Трамп занят Ираном. Американские СМИ назвали три имени, которые обсуждают в брюссельских кулуарах: экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер-министр Италии Марио Драги.