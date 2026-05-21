Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал подробности атаки на Сызрань 21 мая

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал атаку беспилотников на Сызрань 21 мая. В результате удара БПЛА есть погибшие и пострадавшие, в регионе действует режим беспилотной опасности.

Источник: РИА "Новости"

Ночью 21 мая жителей Самарской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. В регионе был введён режим «Беспилотная опасность», а утром в Сызрани местные жители начали сообщать о звуках, похожих на хлопки. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и рассказал подробности произошедшего.

По словам главы региона, Сызрань подверглась атаке украинских беспилотников. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

«С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — заявил Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, все экстренные службы работают на месте происшествия.

В Самарской области в ночь на 21 мая действовали меры повышенной безопасности, в том числе временные ограничения в работе воздушного транспорта. В аэропорту «Курумоч» приостанавливался приём и выпуск рейсов.

Жителей региона просят сохранять спокойствие, не приближаться к обломкам беспилотников и при обнаружении подозрительных предметов сообщать по номеру 112. Также действует запрет на фото- и видеосъёмку БПЛА и последствий атак, а также на публикацию подобных материалов в сети.

