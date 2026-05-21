В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия

САРАТОВ, 21 мая — РИА Новости. Все массовые мероприятия отменены в Сызрани Самарской области до конца недели в связи с трагическими событиями после атаки БПЛА, сообщает администрации городского округа.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань в четверг двое человек погибли, есть пострадавшие.
«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — говорится в сообщении в канале мэрии на платформе «Макс».
