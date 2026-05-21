Опасность БПЛА объявили в Ленобласти 21 мая

Опасность беспилотников объявили в воздушном пространстве в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
— Опасность действует в Лужском районе, — написал он в своем telegram-канале.
Мобильный интернет, который только начал восстанавливаться, может вновь исчезнуть. Работать будут только «белые списки». В них входят важные сервисы, а также мессенджеры, карты города, приложения крупных банков, а также ряд СМИ, включая «КП-Петербург».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше