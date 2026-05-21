«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
ВСУ за сутки потеряли более 340 военных в зоне действий «Востока»
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли свыше 340 военных, сообщило Минобороны РФ.