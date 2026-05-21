Главное из брифинга Минобороны 21 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе пяти населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады и штурмовой полк в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станция РЭБ.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области, Яцковка, Красный Лиман, Татьяновка и Пришиб ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, бронетранспортер M113, две бронированные машины, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» улучшили татическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин HMMWV, 19 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской области и трех населенных пунктов Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Марьевка Запорожской области.

Противник потерял свыше 40 военнослужащих, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиабомбы;
  • 516 БПЛА самолетного типа.