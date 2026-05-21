ВС России освободили село в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе пяти населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады и штурмовой полк в районах четырех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станция РЭБ.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области, Яцковка, Красный Лиман, Татьяновка и Пришиб ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, бронетранспортер M113, две бронированные машины, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» улучшили татическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин HMMWV, 19 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской области и трех населенных пунктов Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Марьевка Запорожской области.
Противник потерял свыше 40 военнослужащих, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиабомбы;
- 516 БПЛА самолетного типа.