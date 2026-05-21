Эксперт перечислил проблемы, с которыми столкнутся ВСУ летом

Этим летом украинские войска могут оказаться в ловушке из антисанитарии, жажды и массированных ударов ВС России. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия способна использовать тот факт, что система ПВО Украины сейчас ослаблена.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Проблема украинской армии будет связана с ударами по их глубоким тылам и транспортной системе. Гарнизоны ВСУ отсекаются от путей поставок вооружения, боеприпасов и пополнения личного состава», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Дандыкин добавил, что на земле против ВСУ сыграют погодные условия — жара, жажда, а также антисанитария. Эксперт выразил мнение, что у украинской армии появится еще больше трудностей: например, Россия нарастит авиаудары и атаки с помощью БПЛА, в то время как ПВО Украины уже находится в ослабленном состоянии.

Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин начали принудительно забирать на службу в ВСУ. Вместо добровольного согласия военкоматы используют методы психологического давления. Женщинам угрожают уголовным преследованием, штрафами или проблемами для их семей, если они откажутся от подписания контракта.