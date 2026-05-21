ВСУ заминировали трассу снабжения Энергодара и Запорожской АЭС

Украинские военные заминировали трассу, которая задействована в обеспечении снабжения Энергодара и крупнейшей атомной станции в Европе — Запорожской АЭС. Об этом в 21 мая сообщили представители станции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу», — говорится в канале станции в Max.

Как отметили на станции, на месте уже работают профильные специалисты. Они занимаются обеспечением безопасности и обследуют трассу.

Запорожская атомная электростанция подвергается массированным ударам ВСУ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от МАГАТЭ оценок преступных действий Киева в части атак на ЗАЭС, а также «жестких предупреждений» в отношении тех, кто продолжает угрожать атаками на ядерные объекты.