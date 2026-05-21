Сызрань атаковали 15 БПЛА

«Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей — семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», — заявил глава региона.
Губернатор уточнил, что с первых минут была развернута работа оперативного штаба по ликвидации последствий. Все силы и средства были приведены в готовность.
В настоящее время проводится оценка ущерба. Власти окажут помощь в ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана материальная и психологическая поддержка.
Вячеслав Федорищев отметил, что пострадавшим госпитализация не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».