Сызрань атаковали 15 БПЛА

В четверг, 21 мая, город Сызрань подвергся атаки 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в ходе рабочего визита в город рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: AP 2024

«Сегодня город подвергся атаке со стороны украинского террористического режима. Более десятка БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты. Есть жертвы: погибли двое наших жителей — семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», — заявил глава региона.

Губернатор уточнил, что с первых минут была развернута работа оперативного штаба по ликвидации последствий. Все силы и средства были приведены в готовность.

В настоящее время проводится оценка ущерба. Власти окажут помощь в ликвидации последствий. Пострадавшим будет оказана материальная и психологическая поддержка.

Вячеслав Федорищев отметил, что пострадавшим госпитализация не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

