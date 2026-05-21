Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани оценивают ущерб после атаки БПЛА

Пострадавшим после атаки БПЛА в Сызрани оказывают поддержку.

Источник: Комсомольская правда

21 мая в Сызрани произошла атака БПЛА. По словам губернатора Самарской области, который сейчас работает на месте происшествия, более десятка дронов были нацелены на гражданские и промышленные объекты города, два человека погибли, а еще несколько человек пострадало. Сейчас ведется работа по ликвидации последствий происшествия и оценка причиненного ущерба.

«Сейчас пострадавшим оказывается материальная и психологическая поддержка, благо госпитализация никому не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями», — написал глава региона.

Напомним, всего на город было нацелено более 15 беспилотников. В результате ЧП два дома были разрушены. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Теракт».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше