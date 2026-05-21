Военкор Гавриш: ВСУ бросают позиции из-за нехватки личного состава

«Общался с нашими штурмовиками с Красноармейского направления. Они смогли за день взять два крупных опорных пункта противника. И что примечательно? Пехоты там не было. Наши смогли зайти, закрепиться там, оборудовать свои позиции, а пехота противника оттуда вышла уже довольно давно. Это говорит о том, что у ВСУ сейчас серьезные проблемы с личным составом, и те люди, которых они отлавливают на улицах, не могут компенсировать потери на фронте», — заявил Гавриш.