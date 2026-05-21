Военкор Гавриш: ВСУ бросают позиции из-за нехватки личного состава

На Красноармейском направлении российские штурмовики без сопротивления заняли два крупных оборонительных рубежа противника — пехота ВСУ покинула их задолго до штурма. Военный корреспондент Алексей Гавриш отмечает, что Украина больше не может компенсировать колоссальные потери на фронте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Украины сталкиваются с острой нехваткой людей, что заставляет их оставлять укрепленные позиции. Об этом в беседе с «Вестями» рассказал военкор Алексей Гавриш.

По его словам, российские подразделения заняли два опорных пункта на Красноармейском направлении, которые ВСУ покинули из-за дефицита личного состава.

«Общался с нашими штурмовиками с Красноармейского направления. Они смогли за день взять два крупных опорных пункта противника. И что примечательно? Пехоты там не было. Наши смогли зайти, закрепиться там, оборудовать свои позиции, а пехота противника оттуда вышла уже довольно давно. Это говорит о том, что у ВСУ сейчас серьезные проблемы с личным составом, и те люди, которых они отлавливают на улицах, не могут компенсировать потери на фронте», — заявил Гавриш.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что решение о снижении мобилизационного возраста напрямую зависит от текущей обстановки на линии фронта.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
