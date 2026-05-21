Украинский беспилотник сбили над Ленобластью вечером 21 мая

Воздушную тревогу ввели на территории всей области днем.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник сбили над Ленобластью вечером 21 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих соцсетях. Напомним, воздушную тревогу ввели на территории всей области днем. Ранее угрозу атаки беспилотников объявляли только в Лужском районе. В связи с режимом повышенной опасности также закрыли аэропорт «Пулково».

— На данный момент силами ПВО сбит 1 БПЛА над территорией Ленинградской области, — рассказал Александр Дрозденко.

Помимо этого, угрозу атаки беспилотников ввели в Петербурге. Тем временем, по информации онлайн-табла аэропорта число задержанных рейсов в аэропорту «Пулково» увеличилось до 15. Также в Ленобласти и в Петербурге наблюдается снижение скорости мобильного интернета.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов предупредил, что мобильная связь в Петербурге может быть ограничена в целях безопасности.

