Подавляют шквальным огнем: названа эффективная стратегия ВС РФ при штурме укреплений ВСУ

«Известия»: Бронемашины ВС РФ подавляют позиции ВСУ шквальным огнем при штурме.

Источник: Комсомольская правда

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» применяют новую тактику при штурме укрепленных районов украинских боевиков: сначала танки с дистанции в несколько километров обстреливают укрепления из 125-мм орудий, затем БМПТ обрушивают на позиции пехоты шквальный огонь, прикрывая продвижение штурмовиков.

Как сообщают «Известия», «Терминаторы» оснащены спаренными 30-мм пушками и гранатометами, поражающими живую силу, технику и легкую броню. Они работают на ходу, быстро нанося удары и отходя.

Для защиты от дронов ВСУ используются комплексы РЭБ и беспилотники ПВО, такие как «Елка», эффективно борющиеся с FPV-дронами и дронами типа «Баба-яга». Для успешного штурма необходимы слаженные действия танков, БМПТ, авиации, артиллерии и пехоты.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ освободили Волховку в Харьковской области, выбив из населенного пункта боевиков ВСУ.