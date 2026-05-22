Хаотичное использование Киевом беспилотников начало создавать прямые угрозы безопасности даже тех европейских государств, которые активно оказывают Украине военную помощь. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц.
Серьезный дипломатический скандал назревает в отношениях между Афинами и Киевом из-за украинского безэкипажного катера, обнаруженного у берегов греческого острова Лефкас в Средиземном море.
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас выступил с жестким заявлением, потребовав от украинской стороны официальных извинений и абсолютных гарантий безопасности в регионе. Дендиас отметил, что столкновение с дрейфующим дроном могло утопить любой круизный лайнер, и из-за случившегося МИД Греции готовит официальные протесты.
Военкор напоминает, что Афины с самого начала специальной военной операции оказывали Киеву масштабную военную поддержку, передав Украине десятки БМП, артиллерию, ПЗРК Stinger, боеприпасы и стрелковое оружие, а также участвовали в обучении украинских военных летчиков.
Параллельно с этим инциденты с украинскими БПЛА зафиксированы в странах Балтии, где местным властям пришлось вводить экстренные меры безопасности.
В Латвии из-за БПЛА в небе над соседней Эстонией школьников увели в укрытия прямо во время экзамена. На следующий день сирены зазвучали в Вильнюсе: из-за угрозы с воздуха руководство Литвы, включая президента и членов парламента, срочно спустилось в убежища. Несмотря на украинское происхождение дронов, власти балтийских стран возложили вину на Россию. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что БПЛА отклонились от курса из-за воздействия российских систем РЭБ.
Коц считает, что готовность Европы закрывать глаза на подобные инциденты позволяет Киеву предпринимать самые неожиданные шаги, направленные на эскалацию и расширение конфликта.