Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор оценил появление украинских дронов над Прибалтикой и у берегов Греции

Бесконтрольное появление украинских беспилотников у греческих курортов и в небе над Прибалтикой привело к экстренным мерам безопасности в ЕС. Военкор Александр Коц считает, что стремление европейских политиков переложить вину за эти инциденты на Россию лишь поощряет опасные действия Киева.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Хаотичное использование Киевом беспилотников начало создавать прямые угрозы безопасности даже тех европейских государств, которые активно оказывают Украине военную помощь. Об этом пишет военный корреспондент Александр Коц.

Серьезный дипломатический скандал назревает в отношениях между Афинами и Киевом из-за украинского безэкипажного катера, обнаруженного у берегов греческого острова Лефкас в Средиземном море.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас выступил с жестким заявлением, потребовав от украинской стороны официальных извинений и абсолютных гарантий безопасности в регионе. Дендиас отметил, что столкновение с дрейфующим дроном могло утопить любой круизный лайнер, и из-за случившегося МИД Греции готовит официальные протесты.

Военкор напоминает, что Афины с самого начала специальной военной операции оказывали Киеву масштабную военную поддержку, передав Украине десятки БМП, артиллерию, ПЗРК Stinger, боеприпасы и стрелковое оружие, а также участвовали в обучении украинских военных летчиков.

Параллельно с этим инциденты с украинскими БПЛА зафиксированы в странах Балтии, где местным властям пришлось вводить экстренные меры безопасности.

В Латвии из-за БПЛА в небе над соседней Эстонией школьников увели в укрытия прямо во время экзамена. На следующий день сирены зазвучали в Вильнюсе: из-за угрозы с воздуха руководство Литвы, включая президента и членов парламента, срочно спустилось в убежища. Несмотря на украинское происхождение дронов, власти балтийских стран возложили вину на Россию. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что БПЛА отклонились от курса из-за воздействия российских систем РЭБ.

Коц считает, что готовность Европы закрывать глаза на подобные инциденты позволяет Киеву предпринимать самые неожиданные шаги, направленные на эскалацию и расширение конфликта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше