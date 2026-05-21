Угрозу атаки беспилотников отменили в Петербурге вечером 21 мая

Аэропорт Пулково также работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность отменили в Петербурге вечером 21 мая. Об этом сообщили в канале MAX «Оповещение населения Санкт-Петербурга». Также были сняты ограничения и в аэропорту «Пулково». Ранее временные ограничения вводили на фоне угрозы атаки беспилотников на территории Ленобласти и Петербурга. В связи с угрозой атаки дронов в регионах наблюдаются проблемы с мобильным интернетом и связью.

— Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга, — уточнили в канале MAX «Оповещение населения Санкт-Петербурга».

К слову, ранее в небе Ленобласти сбили один вражеский беспилотник. Кроме этого, губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о том, что мобильная связь в Северной столице может быть ограничена в целях безопасности. Напомним, ранее к половине седьмого вечера 21 мая вводили временные ограничения в Пулково на прием и выпуск самолетов.

