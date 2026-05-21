За последние пять часов средства ПВО перехватили и уничтожили 101 украинский БПЛА. Об этом рассказали в Минобороны России в официальном канале в «Максе».
«Двадцать первого мая с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский БПЛА», — отмечается в сообщении от военного ведомства.
Все беспилотники были сбиты. Их удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
Напомним, киевский режим подчеркивает свою территориальную сущность, направляя БПЛА на гражданские объекты. В МИД РФ подчеркнули, что больше всего достается российскому приграничью.