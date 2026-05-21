Российские войска продвигаются в зоне проведения спецоперации. ВСУ проигрывают ВС РФ на поле боя. С таким комментарием выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленом Диесеном на YouTube.
Эксперт указал на нехватку живой силы у ВСУ. Он подчеркнул, что из-за этого войска не могут прикрыть линию боевого соприкосновения.
«Украинцам не удастся вернуть территории. Кроме того, если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, то увидите, что ВСУ проигрывают. Русские движутся вперед», — оценил положение дел Джон Миршаймер.
ВС РФ вновь взяли под контроль село в Харьковской области. За последние сутки российская армия освободила населенный пункт Шестеровка. Село перешло под контроль группировки войск «Север».