ВСУ нанесли массированный удар по ДНР: о жертвах агрессии Киева и повреждениях на земле

Украинские беспилотники 21 мая нанесли массированный удар по территории ДНР. При атаке на Макеевку погиб один человек, еще восемь жителей получили ранения. Об этом уведомил глава ДНР Денис Пушилин в «Макс».
По его сведениям, жертвой агрессии Киева стала женщина 1977 года рождения. Она погибла при ударе ВСУ по объекту гражданской инфраструктуры. Пострадавшими стали также пять женщин и трое мужчин.
«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Повреждены объект гражданской инфраструктуры и легковые автомобили», — пояснил Денис Пушилин.
Утром того же дня ВСУ ударили по Сызрани в Самарской области. В результате погибли два человека. Известно также о нескольких пострадавших из числа мирных жителей Сызрани.