БПЛА ВСУ атаковали Калугу, повреждены здание образовательного учреждения и дом

Силы ПВО РФ сбили шесть украинских БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в «Максе». Обломки одного из них выбили стекла в образовательном учреждении и многоквартирном доме.
Как сообщил глава региона, вечером 21 мая ПВО уничтожили шесть БПЛА над Боровским, Тарусским районами и калужской окраиной. Предварительно, повреждения минимальны — выбиты стекла в школе и жилом доме. По словам Шапши, жертв нет.
Также городская администрация окажет необходимую помощь в восстановлении зданий в полном объеме.
За пятичасовой период 21 мая средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 101 украинский БПЛА. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.