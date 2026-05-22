БПЛА ВСУ атаковали Ярославскую область, перекрыто движение в сторону Москвы

Ярославская область подверглась атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. В целях безопасности на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто движение транспорта. Об этом проинформировал губернатор Михаил Евраев.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал глава региона в «Максе».
До этого в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность.
KP.RU ранее сообщал, что силы ПВО РФ уничтожили 196 дронов ВСУ над регионами России за восемь часов. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Самарской, Псковской, Смоленской, Саратовской, Тульской и Тверской областей.