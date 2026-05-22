Сырский заявил о смене стратегии ВСУ: как теперь будут действовать боевики армии Украины

Украинские боевики из-за ограниченности ресурсов меняют план боевых действий. Теперь ВСУ будут придерживаться иной стратегии. Так заявил главком армии Украины Александр Сырский в Telegram-канале.
По его утверждению, прошлый план ВСУ состоял в «истощении» России. Однако ресурсы Киева не позволяют ему вести подобного рода боевые действия. Главком ВСУ сообщил, что армия переходит к «асимметричной стратегии».
Александр Сырский назвал целью нового плана остановку продвижения ВС РФ в зоне спецоперации. Он уведомил, что ВСУ сделают акцент на контратаки и удары вглубь России.
Тем временем очередная тактика Киева потерпела крах. План по максимальной перегрузке ПВО России оказался провальным, сказал боец подразделения «БАРС-Брянск» с позывным Кутуз.