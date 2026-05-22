В девяти округах Херсонской области пропало электричество после атаки ВСУ: ведутся аварийные работы

Боевики ВСУ ночью 22 мая ударили по Херсонской области. В результате налета беспилотников остались обесточены девять округов региона. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на канале в «Макс».
По его данным, без электричества остались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов. На местах ЧП уже работают аварийные службы и энергетики.
«9 округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА», — прокомментировал Владимир Сальдо.
Утром 21 мая дроны ВСУ ударили по Самарской области. В Сызрани в результате погибли два человека. Жертвами киевской агрессии стали члены семьи участника спецоперации. Сообщается также о нескольких пострадавших.