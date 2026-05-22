В Иркутске вручили ордена Мужества родным погибших бойцов СВО

В Иркутске родственникам шести погибших участников СВО вручили ордена Мужества. Об этом сообщили в мэрии.
Награды бойцам были присуждены посмертно за самоотверженность при исполнении воинского долга. Церемонию провел мэр Руслан Болотов, который передал ордена семьям Константина Савина, Азера Мурадова, Вячеслава Горобенко, Максима Жукова, Ильи Кима и Эриха Шмидта.
«Их подвиг отлит в металле — в орденах Мужества. Ваши родные и близкие — настоящие герои. Они достойны славы своих дедов и прадедов, сломивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Гордимся каждым из них!» — сказал во время вручения Руслан Болотов, — обратился к собравшимся глава города.
