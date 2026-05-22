Из-за удара БПЛА ВСУ по Ярославской области перекрыли движение в столицу: что известно

Перекрытие перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги в Ярославле отменено. Движение на выезде из города к Москве, остановленное из-за атаки БПЛА, возобновилось. Об этом проинформировал губернатор Михаил Евраев.
Украинские дроны атаковали Ярославскую область ночью 22 мая. В связи с этим в целях безопасности было временно прекращено движение транспорта на участке выезда из Ярославля по направлению к Москве.
«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал глава региона в «МАКСЕ».
Около 01:24 по мск в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность.
Этой же ночью в ряде российских аэропортов были введены временные ограничения. Не выпускали и не принимали воздушные суда аэропорты Жуковского, Казани, Чобоксар, Казани, Иваново, Шереметьево и Внуково.
19 мая в Ярославской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного объекта. Пострадавших в результате инцидента не было.
8 мая в регионе из-за обломков дрона также был поврежден промышленный объект, начался пожар. Специальные службы оперативно ликвидировали возгорание.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что украинские боевики вновь атаковали мирных граждан России. Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Курской области, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Кроме этого, дрон ВСУ атаковал Брянскую область, под удар попала железнодорожная станция Унеча, где вражеский дрон повредил маневровый тепловоз. В результате украинской атаки погибли три человека.
В качестве ответной меры на атаки со стороны Украины российские вооруженные силы наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Объектами поражения являются исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
По данным Минобороны, ВС РФ 18 мая нанесли массированный удар по военно-промышленному комплексу Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре.