«Главная задача — отравить воду»: командир штурмовой группы о действиях ВСУ под Красноарейском

Командир Чупалов: в Гришине ВСУ сбрасывали тела убитых мирных жителей в колодцы.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики в селе Гришино под Красноармейском сбрасывали в колодцы тела убитых мирных жителей, чтобы отравить воду перед отступлением. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов.

По словам командира, в селе находили трупы в колодцах. Командир подчеркнул, что главной задачей врага перед отступлением было отравить воду. Он пояснил, что в населенном пункте много частного сектора и колодцев, так что воду было где брать.

В конце апреля Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Бои за Гришино шли с ноября 2025 года.

Как писал KP.RU, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что только в апреле 2026 года украинские боевики убили более ста мирных жителей, еще 667 человек получили ранения. Небензя подчеркнул, что Киев ни на секунду не прекращает террористические действия против мирного населения.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
