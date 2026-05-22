Украинские боевики в селе Гришино под Красноармейском сбрасывали в колодцы тела убитых мирных жителей, чтобы отравить воду перед отступлением. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир штурмовой группы 35-й бригады группировки войск «Центр» Сергей Чупалов.
По словам командира, в селе находили трупы в колодцах. Командир подчеркнул, что главной задачей врага перед отступлением было отравить воду. Он пояснил, что в населенном пункте много частного сектора и колодцев, так что воду было где брать.
В конце апреля Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Бои за Гришино шли с ноября 2025 года.
Как писал KP.RU, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что только в апреле 2026 года украинские боевики убили более ста мирных жителей, еще 667 человек получили ранения. Небензя подчеркнул, что Киев ни на секунду не прекращает террористические действия против мирного населения.