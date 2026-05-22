БПЛА ВСУ атаковал Белгородскую область, ранен мужчина

В Белгородской области в селе Нижнее Березово-Второе ВСУ атаковали дроном автомобиль — пострадал мужчина. Об этом сообщили в местном оперштабе.
«В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина с проникающим ранением груди и осколочными ранениями лица, рук и ног был доставлен скорой в областную больницу. По данным оперштаба, мужчина находится в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Этой ночью дроны ВСУ атаковали Ярославскую область. В целях безопасности на выезде из города в сторону Москвы было временно перекрыто движение транспорта. К утру движение было восстановлено.
Кроме этого, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, также были ликвидированы четыре БПЛА на подлете к Москве.